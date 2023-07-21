Впервые с 1961 года в отделении судмедэкспертизы в Можге провели капремонт

Отделение судебно-медицинской экспертизы обновили в Можге. Фото: Минздрав Удмуртии

В Можгинском межрайонном отделении судебно-медицинской экспертизы завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, ссылаясь на информацию вице-премьера регионального правительства Эльвиры Пинчук.

Отделение открыли в 1961 году, и с тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Вплоть до ноября 2022 года. Деньги на обновление здания и покупку техники выделили из регионального бюджета.

«Новое оборудование, установленное в отделении, позволит применять современные методы исследования, в том числе для последующего проведения генетических, химических, биологических, гистологических экспертиз, токсикологических и других исследований», – сообщает Пинчук.

Отделение обслуживает сразу два района Удмуртии: Кизнерский и Можгинский. Его основной задачей является производство экспертиз трупов, потерпевших, обвиняемых и т.д.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске начался поддерживающий ремонт лестницы к набережной

Погода на выходные в Ижевске: дожди, пасмурно и прохладно

43% образовательных учреждений Удмуртии готовы к началу нового учебного года