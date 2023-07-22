Гороскоп на день: 23 июля Рыбам нужно простить обидчиков, а Львам начать визуализировать желаемое

Звезды подскажут правильный путь Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет представителей каждого знака зодиака в грядущем дне.

ОВЕН

Вы ежедневно стараетесь прыгнуть выше головы, но так ли это необходимо? Если это из-за того, что в один из периодов вы пытались доказать себе свое превосходство над другими, то самое время перестать. Вносите изменения в жизнь только при их необходимости.

ТЕЛЕЦ

Этот день будет полностью построен на общении. Пригласите близких людей на прогулку, посетите мастер-класс или окажите помощь нуждающемуся. Но не забывайте об искреннем настрое, тогда вы увидите, как небольшие достижения сделают вас еще счастливее.

БЛИЗНЕЦЫ

Иногда нужно вычеркнуть из памяти тех, кто тянет вас вниз, раздражает или же просто проявляет в вас негативные эмоции своим присутствием. Этот период станет идеальным для чистки круга общения

РАК

Пока проявляете заботу к другим людям, вы забываете о себе. Пусть все идет своим чередом без лишнего напряжения с вашей стороны. Не спешите что-то поменять или доработать, иногда нужно просто оставить все, как есть.

ЛЕВ

Не игнорируйте свои желания и мечты. Визуализируйте желаемое но, что самое главное, не осуждайте себя за это и будьте снисходительны. Тогда в вашей жизни многое изменится уже в ближайшее время.

ДЕВА

Если вам начало казаться, что в жизни нет ярких красок, попробуйте сконцентрироваться исключительно на хорошем и избавиться от всего, что вас тяготит. К тому же для поддержки можно обратиться к семье.

ВЕСЫ

Пора отдохнуть. Проведите время в хорошей компании, съездите в соседний город или же просто посмотрите фильм и прочтите книгу. Не стоит контролировать этот день, а лучше уделите внимание себе.

СКОРПИОН

Чтобы ваша жизнь была похожа на сказку, нужно немного потрудиться. А для того, чтобы не сдаваться раньше времени, иногда оглядывайтесь назад и наблюдайте за тем, какой объем работы вам удалось сделать.

СТРЕЛЕЦ

Свободное время нужно для того, чтобы отдыхать, а не заниматься какими-либо делами. Найдите, куда можно инвестировать такой важный ресурс, без вреда себе. Отвлекитесь от забот и займитесь тем, что приносит удовольствие.

КОЗЕРОГ

Вы пытаетесь угодить всем, но совершенно забываете про себя. Когда вы в последний раз оставались наедине со своими мыслями? Впереди новый жизненный этап, а это значит, что к нему нужно подготовиться. Только не переусердствуйте со старанием.

ВОДОЛЕЙ

Уходите из тех мест, где вы чувствуете себя некомфортно. Это поможет вам сделать упор на тех вещах, которые необходимы на пути к росту.

РЫБЫ

Отпустите все обиды. Люди не всегда понимают, что они сделали вам больно. Просто поблагодарите их за опыт. После этого вы сразу заметите, как расправятся ваши плечи, а жизнь обретет новые краски.

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