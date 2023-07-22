Лучшим пожарным Удмуртии стал 19-летний житель Можги

Илья работает лесным пожарным всего один год. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
19-летний житель Можги стал лучшим пожарным на республиканском конкурсе лесных огнеборцев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
На соревнованиях проверяли физическую подготовку участников, навыки обращения со спецтехникой и ориентирование в лесу. Этот конкурс «Удмуртлес» провел уже в восьмой раз.
В личном зачете одержал победу 19-летний Илья Логинов из филиала «Можгалес», набрав наибольшее количество баллов. Он работает лесным пожарным всего один год, но уже смог показать высокий результат.
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