Прокурор из Удмуртии помог мужчине добиться выплаты пособия на ребенка

На запросы о пособии отвечали отказом. Фото: архив редакции

Воткинский межрайонный прокурор помог местному жителю добиться выплаты пособия по воспитанию малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина не раз обращался в Отделение Фонда пенсионного и соц.страхования, чтобы ему назначили пособие, но получал отказы из-за наличия имущества, которое учитывается при определении выплат.

При проверке запросов прокурором было выявлено, что сведения о недвижимости неточные.

Сотрудником внесено представление управляющему Фондом, после которого все нарушения устранили, а мужчине назначили выплаты пособия в размере более 50 тыс. рублей.

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