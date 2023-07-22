Гонки на тракторах, Бурановские бабушки и встреча с Лопшо Педунем: как прошел «Тракторный биатлон» в Удмуртии

Мероприятие получило международный статус. Фото: Сундурский центральный сельский Дом культуры

Сегодня, 22 июля, в д. Болгуры Воткинского района прошел «Тракторный биатлон» (6+), который собрал всех любителей активного отдыха не только Удмуртии, но и ближайших республик и даже стран.

Впервые это событие состоялось в 2018 году и полюбилось многим. Всего за пару лет фестиваль активного отдыха вошел в топ-200 лучших событийных мероприятий России. Посмотреть, как участники заезда в этом году рассекают по трассе на тракторах, приехали гости из Беларуси, Казахстана, Костромской области, Елабуги и многих других городов России.

Днем прошли заезды участников, где они преодолевали крутые виражи на тракторах и состязались в меткости. Также шла развлекательная программа, проводились творческие мастер-классы для детей и взрослых, а ярким завершением станет дискотека и праздничный салют.

Тракторы рассекали по подготовленной трассе. Фото: Лариса Чинькова

Кроме зрелищного биатлона можно было сфотографироваться с Лопшо Педунем. Фото: Сундурский центральный сельский Дом культуры

На территории проходили различные мастер-классы. Фото: Ольга Софронова

Во время биатлона каждый из участников старался победить и прийти к финишу первым. Фото: Марина Валентиновна

Приезжали и Бурановские бабушки. Фото: Сундурский центральный сельский Дом культуры

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