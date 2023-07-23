Гороскоп на день: 24 июля Стрельцы будут бороться за свои отношения, а Девы займутся восстановлением внутренней гармонии

Что готовит разным знакам зодиака понедельник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей каждого знака зодиака в понедельник, 24 июля.

Овен

Сегодня благоприятное время для начала новых проектов. Вы будете полны энергии и решимости, чтобы приступить к чему-то интересному. В то же время не забывайте завершить текущие задачи, чтобы освободить пространство для новых возможностей.

Телец

Этот день потребует от вас потребуют мудрости и интуиции, поэтому как следует прислушивайтесь к себе. Будьте готовы к переменам и принимайте их с открытым сердцем, так как они несут для вас новые перспективы и новые знания.

Близнецы

Вы заслужите признание за то, что делаете, но не забывайте о конкуренции и возможных трудностях на пути к успеху. Также будьте осторожны, заводя новые знакомства: не все люди могут быть такими, какими кажутся на первый взгляд.

Рак

Сегодня вы можете ощутить грусть и поддаться меланхолии. Позвольте себе пережить эти эмоции и принять их, но не погружайтесь в них слишком глубоко. Поймите, что это временное состояние. Попробуйте найти способы поднять свое настроение. Если не получается, проанализируйте причины своей тоски.

Лев

Сегодня вам предстоит день, полный вдохновения. Пробудившаяся в вас творческая энергия поможет вам раскрыть свой потенциал и проявить свою индивидуальность. Возможно, в процессе вы сможете решить какие-то давние проблемы, найдя к ним неожиданный подход.

Дева

Позвольте себе расслабиться и заняться тем, что приносит вам удовольствие. Будьте внимательны к своим эмоциональным и физическим потребностям и найдите время для заботы о себе. Это поможет вам восстановить энергию и гармонию, чтобы быть готовыми к новым вызовам.

Весы

Будьте готовы к активной работе, возможно, даже физически тяжелой. В связи с этим постарайтесь планировать свою активность и распределять усилия равномерно, чтобы не переработать и не нанести своему здоровью ущерб.

Скорпион

Будьте готовы к конфликтам между вашими желаниями и обязанностями. Чтобы принять верные решения и избежать неприятностей, прислушайтесь к внутреннему голосу. Это поможет вам сохранить гармонию в доме и душевный покой.

Стрелец

Возможно, вашим отношениям суждено пройти через испытания, но это их только укрепит. Будьте открыты для честного общения, находите компромиссы. Все, что будет сегодня сказано, не принимайте близко к сердцу.

Козерог

В этот день вам будет свойственно упрямство, особенно в вопросах, касающихся вашего будущего. Не исключено, что ваше мнение при этом будет противоречить мнению окружающих, поэтому в общении следует проявить гибкость. Конфликты сейчас ни к чему.

Водолей

Ваши трудолюбие, упорство и организованность помогут вам успешно справиться с поставленными задачами и достичь значимых результатов. А если вы чувствуете, что все-таки где-то не справляетесь, делегируйте часть обязанностей и не стесняйтесь попросить о помощи.

Рыбы

Сегодня у вас может возникнуть желание отправиться в путешествие. Если все-таки решитесь, планируйте поездку как можно тщательнее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Но лучше бы подождать пару дней и как следует все обдумать, возможно, вы найдете более привлекательные варианты для времяпрепровождения.

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