В Глазовском районе Удмуртии собирают средства на обновление памятника воинам Великой Отечественной Войны

Фото: vk.com/uchhozz

Жители деревни Парзинское СПТУ-7 в Глазовском районе Удмуртии открыли сбор пожертвований на реконструкцию памятника воинам Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., который расположен в населенном пункте. Информация об этом появилась 15 июля в группе деревни ВКонтакте, а также в группе Парзинского территориального отдела.

Фото: vk.com/mo_parzi

Внести свою лепту в обновление памятника сражавшимся на фронтах Великой Отечественной землякам предлагают как жителям деревни, так и тем людям, кто сейчас в Парзинском не живет, но когда-то был связан с этим населенным пунктом.

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