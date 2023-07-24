Более 50% образовательных учреждений Удмуртии готовы к новому учебному году

Оценка готовности должна сформироваться до 15 августа Фото: Диля Ахмадишина

Более 50% школ, детских садов и учреждений доп. образования готовы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего приемку пройдут 1189 учреждений, оценка их готовности должна сформироваться до 15 августа. На данный момент к приему воспитанников готовы 597 учреждений в Алнашском, Вавожском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Киясовском и Увинском районах.

Особый упор делается на контроль пожарной, антитеррористической безопасности, должны быть выполнены нормы СанПин, а также готовность пищеблоков.

До 31 августа проверят камеры видеонаблюдения и исправность «красной кнопки».

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