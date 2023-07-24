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НовостиОбщество24 июля 2023 2:57

Погода в Ижевске на день: 24 июля ожидаются дожди и +25°С

Рассказываем о прогнозе
Алина Гужавина
Не забудьте взять зонт

Не забудьте взять зонт

Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

24 июля в столице республики ожидаются дожди, а местами по Удмуртии – грозы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит +23..+25°С. Ветер южный, 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +13°, будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер изменит свое направление на юго-западное и снизит скорость до 2 м/с.

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