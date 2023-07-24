В 95 домах Ижевска отключат горячую воду с 25 июля по 8 августа

Гидравлические испытания длятся около двух недель Фото: Архив КП

С 25 июля по 8 августа из-за гидравлических испытаний теплосетей в Ижевске приостановят подачу ГВС в 95 домах. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии, проверки необходимы для обнаружения прорывов в трубах и улучшения теплоснабжения в следующем отопительном сезоне.

В период с 25 июля по 7 августа энергетики проведут работы по следующим адресам:

1-я Подлесная 1, 68, 72

3-я Подлесная 29а

30 лет Победы 2, 4а, 4Б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 17а, 19, 19а, 19Б, 20, 20а

50 лет Пионерии 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Береговая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Кирова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 40а, 46, 56, 76, 98, 146

М.Горького 161, 163

Нижняя 2

Песочная 2, 2/1, 4а, 4Б, 11а, 11Б

Школьная 1, 11, 13, 7, 9.

А с 26 июля по 8 августа без горячей воды останутся жильцы многоэтажек по адресам:

Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166Б, 170

Деповский проезд 8, 11.

Отметим, что во время работ могут произойти аварии и провалы. Горожан просят соблюдать меры безопасности, в том числе не заходить за ограждения и не парковаться рядом с раскопами. При прорывах обращайтесь в диспетчерскую теплосетей: 903-543, 903-545 или в городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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