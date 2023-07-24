Глава Удмуртии Александр Бречалов переплыл Волгу за 50 минут

Заплыв прошел 23 июля. Фото: @a.brechalov

23 июля глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в заплыве X-WATERS Volga 2023 в Нижнем Новгороде. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице ВКонтакте.

В компании полпреда президента в ПФО Игорем Комаровым губернатор проплыл 3 км. Результат Бречалова составил 50 мин. и 21 сек.

Спортивное мероприятие глава посетил перед советом губернаторов регионов при полпреде президента в ПФО, который пройдет 24 июля. Главы муниципалитетов обсудят инвестпроекты, кадры и развитие промышленности.

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