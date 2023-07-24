Врач рассказал жителям Удмуртии, как энергетики влияют на сердце в жару

Главными стимуляторами в составе энергетиков являются кофеин, гуарана и сахар Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Врач Максим Маскин рассказал, как влияют энергетики на организм человека в жару. Об этом сообщает RT.

В составе любого энергетика есть стимулирующие компоненты, главный из которых кофеин. Порой в этих бодрящих напитках кофеина в 6–12 раз больше, чем в чашке кофе. Человек чувствует прилив энергии, но такие дозы чреваты нарушениями сердечного ритма.

«Еще один распространенный ингредиент – гуарана. Это растительный компонент, который влияет на организм так же, как и кофеин, – бодрит и наполняет энергией. Напитки, в которых есть оба компонента, обладают двойным стимулирующим действием», – рассказал врач.

Во время жары сердце и почки человека работают на пределе, пытаясь снизить риск перегрева, – расширяются кровеносные сосуды, кровь сгущается, а пот выделяется больше, чем обычно. Кофеин и гуарана нагружают сердце еще больше и увеличивают частоту его сокращений. А сахар, который также есть в составе энергетиков, стимулирует мочеиспускание и усугубляет обезвоживание.

«Все это может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже к остановке сердца», – объяснил эксперт.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело возбудят за загрязнение воздуха в Удмуртии

С погибшим в ходе военной спецоперации рядовым простились в Удмуртии

Осужденный из колонии-поселения №3 в Удмуртии будет шить постельное белье для детского сада