Мурал начали наносить на фасад Индустриального техникума в Ижевске

работы начались 21 июля. Фото: администрация Ижевска

Художница Татьяна Трусова начала рисовать мурал «Книга – немой учитель» на фасаде Ижевского индустриального техникума. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Работы проходят в рамках фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт», тематикой которого в этом году стала «Сила знания». Девушка приступила к работе 21 июля. Сейчас на стену уже нанесли белую краску и очертания рисунка, а несколько элементов оформили аэрозольной краской. К началу августа здесь появится изображение девушки, которая читает книгу.

«Я решила изобразить книгу, потому что в ней каждый находит что-то для себя. Книги не навязывают своего мнения, а дают человеку возможность пропустить написанное через себя и самому найти ответы на свои вопросы», – объяснила Татьяна.

Напомним, в 2022 году благодаря художнице на одном из домов на перекрестке улиц Удмуртская и Майская в столице Удмуртии появилось граффити «Город на Иже». На мурале изображены символы города: собор Александра Невского, мотоцикл «Иж» и лось.

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