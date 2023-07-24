«Союз композиторов Удмуртии» переезжает в новое здание из-за подтопления

Сильные ливни затопили офис «Союза композиторов Удмуртии». Фото: @marinakhodyreva

«Союз композиторов Удмуртии» переедет в новое здание. Об этом ВКонтакте сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев.

По словам председателя организации Марины Ходыревой, после сильных ливней 12 и 18 июля здание подтопило. Переезд обсуждался на рабочей встрече 21 июля.

«Было принято решение о переезде на будущей неделе в благоустроенное и комфортное помещение», – отметил Соловьев. На данный момент адрес нового офиса организации не сообщается.

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