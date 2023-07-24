Новые технологии позволят существенно экономить на оплате интернета

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Компания МТС с начала 2023 года подключила к домашнему интернету и телевидению более восьми тысяч квартир в Удмуртии. Еще 16 тысяч жителей в Ижевске, Можге и Сарапуле смогут воспользоваться услугой домашнего интернета МТС и экономить на цифровых сервисах экосистемы.

Технология оператора позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Жители Ижевска и Сарапула могут подсоединить домашние компьютеры, планшеты и ноутбуки к интернету на скорости до 500 Мбит/с, в Можге – до 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи. Новые возможности позволят пользоваться стабильной сетью, скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в качестве Ultra HD, удаленно учиться и работать. Кроме того, теперь горожане смогут сэкономить на связи.. С начала года подключение к домашнему интернету и ТВ от МТС стало доступно более чем в 3500 квартирах в Сарапуле и почти в 4500 квартирах в Можге и Ижевске.

«Линейка наших продуктов и услуг включает мобильные и фиксированные услуги, которые я советую подключать по подписке и собирать только нужные вам опции. Сейчас действующим абонентам МТС не нужно менять свой привычный тариф, чтобы начать пользоваться услугами домашнего интернета и ТВ. Их можно подключить как дополнительную услугу к действующему мобильному тарифу, минимальная цена домашнего интернета в таком случае составит менее ста рублей. Подробнее можно узнать в наших салонах и в колл-центре», – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

Фиксированная сеть МТС теперь есть в домах микрорайона Вешняковский, Наговицынский, на улицах Гагарина и Родниковая, в Заводском переулке и Чебершурском проезде города Можги. В Сарапуле домашний интернет МТС появился на улицах 1-я Дачная, 2-я Дачная, Достоевского, Интернациональная, Седельникова, Советская, Степана Разина, Азина, Гагарина, Ефима Колчина. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 500 Мбит/с и цифровому телевидению МТС получили также жители жилых комплексов Ижевска «Хорошо», «Ежевика», «Ближе к звездам», «Новый Карлутский», New York, Forest, Znak, «Скандинавия», «Матросов» и другие.