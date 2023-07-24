Улицу Авангардная затопило в Ижевске 24 июля

Пешеходы вынуждены идти по лужам Фото: Мария Бакланова

24 июля в столице Удмуртии прошел очередной сильный ливень с градом. Как сообщают горожане, вода затопила проезжую часть и пешеходные дорожки на улице Авангардная.

«Затопило всю пешеходную часть. Люди крадутся по заборам, бабушкам совсем тяжко. Они прямо по лужам вынуждены идти», – рассказала ижевчанка Мария.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Напомним, 12 июля в Ижевска прошел ураган с грозами и градом. «Комсомолка» показывала последствия непогоды.

Отметим, что при сильном ветре и ливнях могут оборваться электрические провода. Ни в коем случае не подходите к аварийному участку и сообщите о повреждении в контакт-центр Россетей: 8-800-220-0-220. При угрозе жизни звоните в 112.

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