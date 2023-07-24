Гороскоп на день: 25 июля Овны смогут встать на путь перемен, а Стрельцы – поиска себя

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

Принятие собственной сути начинается с малого. Для вас пришла пора заглянуть внутрь себя. Вступите в резонанс с природой и ощутите, как меняется мир вокруг вас. Нежные цветы перемен распустятся в вашем сердце.

Телец

Фантазии имеют все шансы стать реальностью. В вас достаточно энергии, чтобы встать на путь позитивных перемен. Двигайтесь вперед и наслаждайтесь жизнью. Но не забывайте о помощи родным. Ваш энтузиазм поможет и им найти свою тропу.

Близнецы

Не нужно спешить. Все дела, которые нужно сделать, будут сделаны в срок в любом случае. Вам необходимо прийти в себя. Проведите этот день рядом с друзьями. И не забудьте про послеобеденный сон. Быть может, вам приснится ключ к вашему счастью.

Рак

Не ищите подвоха там, где его нет. Отдайтесь воле случая и плывите по течению жизни. Все пройдет. Ваша жизнь пойдет своим чередом, и вы встретите своего человека, когда сумеете увидеть свое истинное «я».

Лев

Сияние звезд озарит вашу душу и подарит надежду на светлое будущее рядом с любимым человеком. Прислушайтесь к себе и позвольте вашей фантазии стать явью.

Дева

Не стоит ставить перед собой сегодня амбициозных задач. Вселенная советует вам совершить полную остановку рабочих процессов и уделить время себе и своей семье. Узы, которые связывают вас с родными и близкими, нуждаются в вашей эмоциональной поддержке.

Весы

Для вас пришла пора заняться самопознанием. Внутри вашей души до сих пор спит дитя, которое изо всех сил жаждет любви. Позвольте себе побыть немного счастливым и любимым. Откройте свое сердце этому миру.

Скорпион

На почве, что высохла, не может вырасти урожай. То же самое можно сказать и про вас. Вы выгорели и сейчас как никогда нуждаетесь в отдыхе. Дайте вашим друзьям возможность позаботиться о вас. Хотя бы день покоя позволит вам прийти в себя.

Стрелец

Сияние космоса внутри вас откроет давно скрытые в вас силы. Сейчас ваше зрение ясное. У вас будет шанс хоть на миг заглянуть в будущее и исправить в нем те моменты, которые вам не нравятся. Но будьте осторожнее. Не все изменения вам будут на пользу.

Козерог

Среди мусора легко можно найти спрятанное сокровище. Но будьте осторожны. Не все то золото, что блестит. Вы легко можете упустить свой успех.

Водолей

Среди холодных волн у вас останется шанс на спасение. Проявите к своей семье хоть немного доверия. В самые темные времена она станет для вас защитой от боли, что несет внешний мир.

Рыбы

Есть вещи в вашей жизни, которым рано или поздно суждено вас покинуть. Не стоит беспокоиться о том, когда это происходит. Это новое начало, шаг в вечном круговороте природы. Для вас просто пришла пора принять свое будущее. Откиньте свои сомнения и взрастите на старой почве свое истинное настоящее.

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