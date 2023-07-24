Серийное производство пистолета «Удав» могут запустить до конца 2023 года в Удмуртии

Фото: kalashnikovgroup.ru

Механический завод в Ижевске закончил изготовление первой партии пистолета 6П72 «Удав». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Предприятие приступает к квалификационным испытаниям пистолета, в том числе стрельба при температурах +50°C и -50°С, а также при дожде и пыли. Надежность и безопасность оружия оценят на соответствие требованиям конструкторской документации и военных стандартов.

«Постановка на производство нового пистолета 6П72 «Удав» – это знаковое событие для предприятия. Завод осваивал его в напряженных условиях, работая в три смены, параллельно ставя на производство и другие новинки», – отметил временный управляющий директор Ижевского механического завода Валентин Каргин.

После испытаний до конца 2023 года предприятие планирует выйти на серийное производство пистолетов. Напомним, изготовления «Удава» находится на контроле заслуженного конструктора России Владимира Ярыгина.

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