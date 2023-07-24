152 жителя Удмуртии заразились мышиной лихорадкой в первом полугодии 2023 года

Мышиной лихорадкой заразились 7 детей Фото: Амир Закиров

За первые 6 месяцев 2023 года мышиной лихорадкой заразились 152 жителя Удмуртии, в том числе 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Случаи заражения зафиксировали в 17 районах и 5 городах республики. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Алнашском, Малопургинском, Киясовском и Шарканском районах. 93 человека заразились бытовым случаем, 42 человека – на садоогородах и 17 человек – в лесах.

Множественных случаев заражения не зафиксировано. В ведомстве отмечают, что возбудитель лихорадки выделяется с мочой, калом и слюной грызунов.

«Вирус устойчив во внешней среде, может сохраняться на поверхностях предметов обихода (в пыли) и на продуктах питания. Основной путь передачи – воздушно-пылевой», – отмечают специалисты.

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