42% жителей Ижевска уволятся, если работодатель отменит удаленку

Женщины работают из дома чаще всего из-за маленьких детей
Фото: Евгения ГУСЕВА
4 из 10 работающих на удаленке жителей Ижевска уволятся, если работодатель ведет обязательное присутствие в офисе. Об этом сообщает SuperJob.
Так, при отмене удаленки или гибридного графика работы уволятся 42% опрошенных, а подчинятся приказу – 38%. Еще 20% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.
55% от числа тех, кто однозначно откажется от работы в офисе – женщины. Большая часть респонденток работают на удаленке из-за маленьких детей.
«У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать – удаленка», – объясняют опрошенные дамы.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Годовая инфляция в Удмуртии в июне ускорилась до 3,84%
Уголовное дело возбудят за загрязнение воздуха в Удмуртии
Вернется жара: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней