42% жителей Ижевска уволятся, если работодатель отменит удаленку

Женщины работают из дома чаще всего из-за маленьких детей Фото: Евгения ГУСЕВА

4 из 10 работающих на удаленке жителей Ижевска уволятся, если работодатель ведет обязательное присутствие в офисе. Об этом сообщает SuperJob.

Так, при отмене удаленки или гибридного графика работы уволятся 42% опрошенных, а подчинятся приказу – 38%. Еще 20% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

55% от числа тех, кто однозначно откажется от работы в офисе – женщины. Большая часть респонденток работают на удаленке из-за маленьких детей.

«У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать – удаленка», – объясняют опрошенные дамы.

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