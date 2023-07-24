Четверо жителей Удмуртии осудили за незаконное проведение азартных игр

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Воткинске за организацию азартных игр перед судом предстали четверо местных жителей в возрасте от 30 до 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Ранее 31-летний осужденный открыл в помещении на улице Ленина подпольное казино, а затем пригласил двух женщин и мужчину для работы в нем. С августа 2022 года по февраль 2023 года преступная группа за деньги открывала посетителям доступ к запрещенным азартным играм в интернете.

Суд признал осужденных виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к условному сроку лишения свободы.

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