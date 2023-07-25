Погода в Ижевске на день: 25 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

Прогноз для ижевчан на вторник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 25 июля в столице республики ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами.

Температура воздуха днем составит +23.. +25°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +14°С. Осадки продолжатся. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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