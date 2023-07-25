В 10 муниципалитетах Удмуртии пришлось восстанавливать электроснабжение после грозы

Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

Днем 24 июля на Удмуртию обрушились грозы со штормовым порывистым ветром до 20 м/с. Как сообщил на официальной странице ВКонтакте председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, это привело к нарушению электроснабжения с 9 районах и одном городе республики. Провода оборвало в Можге, а также в Малопургинском, Можгинском, Глазовском, Завьяловском, Граховском, Алнашском, Кизнерском, Увинском и Вавожском районах. Судя по фото, кое-где ветер повалил опоры.

Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

По данным пресс-службы «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» в устранении последствий задействовали 22 бригады со спецтехникой и 50 работников. Работу энергообъектов взяли под особый контроль.

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