На участке от магазина «Океан» до сквера Металлургов в Ижевске не идут трамваи

Временно изменились четыре маршрута Фото: Архив КП

25 июля в Ижевске с 6:10 оказалось нарушено движение трамваев №№1, 4, 7 и 10 на отрезке от магазина «Океан» до сквера Металлургов. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте пресс-служба ИжГЭТ.

Движение временно организовали по следующим маршрутам:

Трамвай №1: улица Московская - Центр – улица Карла Маркса – улица Кирова – улица Тимирязева;

Трамвай №4: улица Промышленная - Центр – улица Карла Маркса – улица Кирова – улица Тимирязева;

Трамвай №7: Центр – улица Карла Маркса – улица Кирова – улица Тимирязева - Буммаш; Трамвай №10: улица Ворошилова – улица Ленина - Центр.

Обновление

Движение открыли в 6:51. Сообщается, что нарушение произошло из-за постороннего транспорта, который мешал движению трамваев. Интервалы движения некоторое время могут быть увеличенными.

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