Три ДТП произошли в Удмуртии из-за нарушивших правила велосипедистов

Водители просто не успевали затормозить Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

С 21 по 23 июля в Удмуртии произошли три дорожные аварии с участием велосипедистов, которые не соблюдали правила дорожного движения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Так, в пятницу, 21 июля, около 12:50 минут, на улице Пойма в Ижевске водитель автомобиля «Citroen» – мужчина 57 лет – сбил 14-летнего подростка на велосипеде. Он пересекал проезжую часть по зебре, не спешившись.

В тот же день, около 18:50 минут, на улице 9 Января 59-летний водитель троллейбуса наехал на 39-летнего велосипедиста. Тот также ехал на велосипеде через пешеходный переход.

А в воскресенье, 23 июля, велосипедиста сбили в Глазове. Это произошло на улице Кировской около 17:50. 74-летний мужчина на велосипеде, согласно предварительным данным, выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра. На него совершил наезд 31-летний водитель «Лады».

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