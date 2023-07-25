Поисковики спасли упавшую в канаву женщину из Ижевска

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Фото: @pssur

24 июля, в 22:08 спасатели помогли потерявшейся женщине в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Пострадавшая отправилась из Ижевска в СНТ «Родник-2» к родственникам и по пути упала в канаву. Женщина не могла самостоятельно двигаться и была дезориентирована. Позднее ей удалось связаться с дочерью по телефону и объяснить, что с ней произошло.

Спасатели нашли женщину, отвезли домой, а затем передали медикам. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает, за ее состоянием наблюдают врачи ГКБ №8, куда она была госпитализирована.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался после продолжительной болезни

Пожар в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы произошел в Ижевске

Житель Удмуртии строит музей живых ремесел в виде настоящего терема