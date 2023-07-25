Смертность в Удмуртии снизилась на 9,5% в 2023 году

За первые 5 месяцев 2023 года в Удмуртии родилось 5 095 детей
Фото: Мария Бакланова
За первые 5 месяцев 2023 года численность населения Удмуртии снизилась на 3 086 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.
По данным специалистов, в основном регион «потерял» жителей за счет естественной убыли. За указанный период умерло 7 425 человек и родилось 5 095 младенцев. По уровню рождаемости среди всех регионов ПФО Удмуртия находится на 5 месте, а по уровню смертности – на третьем.
Также за январь–май 2023 года в Удмуртию из других регионов и стран приехали 3 969 человек, а выехали за пределы республики – 4 725 жителей. Миграционная убыль составила 756 человек.
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