Смертность в Удмуртии снизилась на 9,5% в 2023 году

За первые 5 месяцев 2023 года в Удмуртии родилось 5 095 детей Фото: Мария Бакланова

За первые 5 месяцев 2023 года численность населения Удмуртии снизилась на 3 086 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным специалистов, в основном регион «потерял» жителей за счет естественной убыли. За указанный период умерло 7 425 человек и родилось 5 095 младенцев. По уровню рождаемости среди всех регионов ПФО Удмуртия находится на 5 месте, а по уровню смертности – на третьем.

Также за январь–май 2023 года в Удмуртию из других регионов и стран приехали 3 969 человек, а выехали за пределы республики – 4 725 жителей. Миграционная убыль составила 756 человек.

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