Микроавтобусы запустят из аэропорта до Ижевска и Сарапула 31 июля

Фото: https://t.me/maestro_2018

С 31 июля пассажиры рейсов «Ижавиа» смогут добраться из аэропорта до Ижевска и Сарапула на микроавтобусах. Об этом в телеграме сообщает гендиректор компании Александр Синельников.

Услугу «Ижавиа аэропорт экспресс» для жителей Ижевска и Сарапула ввели по просьбе местных жителей. Автобусы доставят горожан или на Центральную площадь в столице Удмуртии, или к офису «Ижавиа» в Сарапуле по адресу улица Советская, 1. Отмечается, что на пути к аэропорту пассажиры могут пройти регистрацию сразу в автобусе.

Расписание автобусов состыковано с прилетом и вылетом регулярных рейсов аэропорта. Стоимость проезда составит 350 рублей.

Расписание рейсов. Фото: https://t.me/maestro_2018

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