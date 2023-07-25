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24 июля при пожаре на улице 40 лет Победы в Ижевске погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Напомним, возгорание в 9-этажном доме заметили очевидцы. Загорелась кухня в квартире на 4 этаже.
К сожалению, не обошлось без пострадавших, – ожоги различной степени тяжести получил еще один мужчина. По словам специалистов, огонь повредил 10% его тела. Также пожарные эвакуировали из задымленного здания 4 человека.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются следственными органами и экспертами испытательной пожарной лаборатории.
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