Сотрудника МВД в Ижевске предостерегли от разглашения гостайны

Полицейскому выдали официальное предостережение Фото: Архив КП

В Ижевске сотрудника МВД России на транспорте предостерегли о недопустимости разглашения гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Страж порядка хранил секретные данные на личном носителе, а также работал с копиями рабочих документов в условиях, в которых, по мнению госорганов, другие люди могли с ними ознакомиться.

Полицейскому выдали официальное предостережение по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

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