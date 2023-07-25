Сотрудника МВД в Ижевске предостерегли от разглашения гостайны

Полицейскому выдали официальное предостережение
Фото: Архив КП
В Ижевске сотрудника МВД России на транспорте предостерегли о недопустимости разглашения гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Страж порядка хранил секретные данные на личном носителе, а также работал с копиями рабочих документов в условиях, в которых, по мнению госорганов, другие люди могли с ними ознакомиться.
Полицейскому выдали официальное предостережение по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).
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