Пенсионерку с деменцией ищут в Удмуртии

Фото: ПСО «Регион 18»

24 июля в Завьяловском районе пропала Маргарита Орлова 1949 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

В 18:00 пожилая женщина вышла из дома в селе Люк и не вернулась. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно. Пенсионерка дезориентирована и имеет диагноз деменция. Также у пропавшей плохой слух и близорукость.

На момент пропажи женщина была одета в коричневое платье и спортивные черные трико. При себе имела синий платок и черную сумку.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая пенсионерка, сообщите в ПСО «Регион 18» по телефону: 8 951-195-29-71 или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

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