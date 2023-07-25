37-летнего мужчину осудят за избиение жены в Ижевске

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за избиение супруги осудят 37-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

35-летняя женщина обратилась в больницу в Завьяловском районе, где ей поставили диагноз «закрытый оскольчатый перелом плечевой кости». Полицейские выяснили, что ранее потерпевшая поссорилась с мужем. В ходе конфликта мужчина сбил супругу с ног и начал выкручивать ей руки.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Подозреваемый мужчина задержан.

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