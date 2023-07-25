41-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию за убийство сожительницы

Суд признал мужчину виновным Фото: Мария Бакланова

В Завьяловском районе по обвинению в убийстве сожительницы осудили 41-летнего жителя села Верхний Постол. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с которой согласился суд, 2 декабря 2022 года во время ссоры со своей 51-летней сожительницей пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ближайшие 10 лет жизни осужденный проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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