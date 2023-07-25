Гороскоп на день: 26 июля Овнам и Девам не стоит торопиться жить, а Козерогам – забывать о своем внутреннем ребенке

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

Ваша душа стремится к переменам, но пока вы подсознательно не готовы к ним. Стремясь к высотам, можно легко оступиться и упасть на дно. Не торопитесь. Жизнь сама все расставит на места.

Телец

Кажется, что все в вашей жизни идет не так. Стоит изменить вектор направления. Новая работа и общение с незнакомыми людьми позволят вам расслабиться и почувствовать вдохновение.

Близнецы

Свет далеких звезд озарит вашу душу. Ранее туманные перспективы в отношениях сейчас ясны как никогда. Они получат свое логичное развитие. Загадайте желание. Сегодня оно имеет шанс сбыться.

Рак

Вы горите своим делом, и ваше сияние заразительно. Для вас наступило время плодотворной работы. Жизнь набирает обороты. Не останавливайте свое движение по ней.

Лев

Верить всегда надо в лучшее, при этом нельзя забывать о возможных негативных событиях. Сегодня стоит заняться работой в саду, а также заготовками на зиму. В будущем это непременно вам пригодится и вы сами себе скажете спасибо.

Дева

Спешка никогда не приводила ни к чему хорошему. Поэтому как бы ни горели сроки, лучше сосредоточить свои мысли на чем-то одном. Не торопитесь. Работайте в свое удовольствие.

Весы

Фантазии легко могут обратиться в прах, если не прилагать к их реализации должных усилий. Снимите розовые очки. Мир требует, чтобы вы смотрели на ситуацию максимально трезво.

Скорпион

Вас ждет день, очень богатый на события. Повышение на службе и получение заслуженной премии непременно порадуют вас. Однако за все нужно платить. Ваш успех может зеркально отразиться на ваших близких.

Стрелец

Неопределенность сегодняшнего дня не станет поводом для грусти. Вы – творец своей судьбы. Внимательно слушайте свое сердце. Среди тумана будущего оно – лучший советчик.

Козерог

Позвольте себе немного ребячества. Детская непосредственность, что живет в вашем сердце, поможет вам без труда справиться с рутинными делами и хорошо провести вечер в компании настоящих друзей.

Водолей

Вам как никогда важно провести время наедине с собой. Пришла пора пробудить вашу истинную сущность и позволить ей управлять вашим днем. Доверьтесь самому себе. Хуже уже не будет, а исправить ситуацию можно.

Рыбы

Звездный свет засияет в вашей душе. Именно он откроет вам путь к вашей заветной мечте. Слушайте песню Вселенной. Все будет так, как вы хотите.

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