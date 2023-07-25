С погибшим в зоне СВО рядовым Михаилом Денмеевым простились в Удмуртии

Денмеев Михаил Александрович. Фото: @club165619937

25 июля в селе Чутырь простились с погибшим в Украине рядовым Михаилом Денмеевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.

«Мы гордимся подвигом нашего земляка. Исполняя воинский долг, он проявил героизм, мужество и отвагу, героически погиб, защищая нас, наших детей и нашу страну», – сказали в руководстве муниципалитета.

Похороны бойца прошли со всеми военными почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил семье военнослужащего соболезнования. Родным и близким погибшего оказывается помощь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10% от численности населения Удмуртии живут за чертой бедности

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался после продолжительной болезни

«А ты надолго в Японию?..»: Руслан Шакин из Удмуртии на время расстался со своей спутницей в кругосветном забеге