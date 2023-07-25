27-летний мужчина погиб в ДТП в Удмуртии 24 июля

Мужчина погиб на месте аварии. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

24 июля, в 7:50 в Глазовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Трагедия случилась на 5 км дороги «Глазов–Красногорское». 27-летний молодой водитель «ВАЗа-2114» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем опрокинулся. В результате ДТП мужчина скончался на месте аварии.

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