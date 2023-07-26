200 часов обязательных работ получил пьяный лихач из Удмуртии

Ранее осужденного штрафовали за езду в нетрезвом виде Фото: Олег ЗОЛОТО

38-летнего жителя Шарканского района осудили по делу о повторной пьяной езде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2022 году мужчину оштрафовали за нетрезвое вождение, и в мае 2023 года лихач вновь сел за руль автомобиля пьяным.

Водителя признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Кроме того, автомобиль осужденного конфискуют в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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