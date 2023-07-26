62% россиян устраиваются на подработку

Опрос провела РШУ Фото: Мария Бакланова

По опросу Русской школы управления, периодически или на постоянной основе подработки берут 62% жителей России. Об этом сообщает RT.

Аналитики выяснили, что многие россияне совмещают несколько форматов подработок: 44% опрошенных получают дополнительный заработок благодаря фрилансу, 41% – удаленке и 33% – подрабатывают в гибридном формате (и очно, и удаленно). Для вторичной занятости некоторые респонденты также получают дополнительное образование. К примеру, получают высшее в университетах (16%) или проходят курсы (41%).

82% россиян берут подработки для увеличения доходов, 45% – хотят профессионально вырасти и 5% – занимают свободное время.

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