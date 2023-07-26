Фото: администрация Ижевска

До 31 августа в 8 образовательных учреждениях Ижевска установят новые ограждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Заборы по периметру учреждений появятся в детских садах №101, 147, 22, 177, 214, в школах №93 и 55, а также в Дворце детского (юношеского) творчества. Работы в детском садике №214 подрядчик уже завершил.

«Напомним, установка ограждений по периметру образовательных учреждений – это требование законодательства по антитеррористической защищенности образовательных учреждений, согласно которому в целях безопасности доступ на территорию школ и детских садов должен быть ограничен», – объяснили в руководстве города.

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