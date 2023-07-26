Молодежь хочет знать свои корни: в Удмуртии появился еще один музей СССР

В музее воплощен городской быт Воткинска 70-80-х годов прошлого столетия. Фото: udmurt.ru

25 июля в Воткинске прошло торжественное открытие музея «Квартира №СССР». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В музее воплощен городской быт Воткинска 70-80-х годов прошлого столетия. Создатели показали в квартире, как во времена СССР жили специалисты Воткинского завода.

«Мы находимся на улице Мира, 5 – тут старые дома, в них жило много специалистов Воткинского завода, в том числе из руководящего состава. Люди уходят, их старые вещи в прекрасной сохранности просто выносят на улицу… А мы их забрали и вернули «в строй». В музее почти сам собой сложился интерьер квартиры молодого заводского специалиста – на фотографиях, которые мы получили, тоже молодые прекрасные, умные лица», – поделилась организатор проекта Татьяна Чернецева.

Фото: udmurt.ru

Идея создания музея возникла благодаря магазину социального проекта «Дари добро», в который горожане приносили старые вещи. Люди в непростой жизненной ситуации могли забрать их бесплатно, а все остальные – купить за символическую сумму. Среди товаров в магазине было множество предметов советского быта, которыми, как отметила Чернецова, особенно интересовались молодые люди.

«Юноши и девушки приходили, спрашивали, что это за предметы, как ими пользоваться. Сегодня один придет и послушает, смотрю – завтра уже с другом, а через пару дней – целой компанией приходят. Стало понятно, что у молодежи есть запрос на узнавание своих корней, на связь с поколением родителей. И я приняла решение создать музей», – объяснила Татьяна Чернецева.

Фото: udmurt.ru

Напомним, что это уже не первый музей с советской тематикой в Удмуртии. Весной 2023 года подобное учреждение открыли в Ижевске. Ранее «Комсомолка» посетила музей и показала, как выглядит это арт-пространство.

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