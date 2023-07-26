Лжесотрудник оконной фирмы в Ижевске украл у 65-летнего клиента более млн рублей

Мужчине грозит до 10 лет колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске у 65-летнего мужчины украли более млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В квартиру к потерпевшему пришли трое мужчин и представились сотрудниками фирмы по обслуживанию пластиковых окон. После выполнения необходимых работ они попросили оплатить услуги. Пенсионер достал из комода, где хранил деньги, названную сумму и расплатился. Затем мужчины попросили хозяина квартиры выйти из комнаты и проветрить помещение. Двое рабочих также вышли, но один из них остался в комнате. Уже после ухода мужчин пенсионер понял, что из его комода пропали его сбережения.

В ходе расследования уголовного дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) был задержан 27-летний подозреваемый. Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 10 лет колонии.

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