Лжесотрудник оконной фирмы в Ижевске украл у 65-летнего клиента более млн рублей

Мужчине грозит до 10 лет колонии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске у 65-летнего мужчины украли более млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В квартиру к потерпевшему пришли трое мужчин и представились сотрудниками фирмы по обслуживанию пластиковых окон. После выполнения необходимых работ они попросили оплатить услуги. Пенсионер достал из комода, где хранил деньги, названную сумму и расплатился. Затем мужчины попросили хозяина квартиры выйти из комнаты и проветрить помещение. Двое рабочих также вышли, но один из них остался в комнате. Уже после ухода мужчин пенсионер понял, что из его комода пропали его сбережения.
В ходе расследования уголовного дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) был задержан 27-летний подозреваемый. Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 10 лет колонии.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Спортсменка из Удмуртии побила мировой рекорд в велогонке
Проект из Ижевска спродюссировал песню для участников групп «Ночные снайперы» и «Несчастный случай»
«Пусть и там, наверху, они будут вместе»: В страшном ДТП в Пермском крае погибло 5 жителей Удмуртии