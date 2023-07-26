36-летнего жителя Сарапула осудили за избиение жены ножкой от стула

Мужчина избил жену после ссоры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле по делу об избиении супруги осудили 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В феврале 2023 года пьяный мужчина поссорился с женой. Разозлившись, обвиняемый дважды ударил по голове женщины ножкой стула. Медики заключили, что мужчина причинил легкий вред здоровью супруги.

Суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил к 180 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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