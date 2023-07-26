Пострадавшую от падения дерева пенсионерку из Ижевска выписали из больницы

Оба пострадавших получили травмы во время урагана, который прошел в Удмуртии 12 июля Фото: Амир Закиров

26 июля из РКБ №1 в Ижевске выписали пенсионерку, которая получила травмы от упавшего на нее дерева. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

В течение двух недель пожилая женщина проходила лечение в нейрохирургическом отделении больницы. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Свое лечение она продолжит под наблюдением врачей в участковой больнице.

Напомним, от упавшего дерева также пострадал пенсионер 1952 года рождения. Он продолжает оставаться в стационаре.

«Его состояние не вызывает опасений у докторов, мужчина получает весь комплекс необходимого лечения», – заверила вице-премьер.

Напомним, оба пострадавших получили травмы во время страшного урагана, который прошел в Удмуртии 12 июля. Ранее «Комсомолка» показывала его последствия в столице региона.

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