Трамвай сошел с рельсов на улице Авангардная в Ижевске

Авария стала причиной задержки в движении трамваев маршрутов №2, 7 и 9. Фото: Артем Безруких

26 июля на улице Авангардная в Ижевске трамвай сошел с рельсов. Об этом «Комсомолке» сообщают наши читатели.

«Трамвай с рельс сошел. Его видимо как-то назад отодвинули, приехала рабочая группа и починила рельсы, затем движение возобновилось», – поделился наш читатель.

Авария стала причиной задержки в движении трамваев маршрутов №2, 7 и 9. На участке от магазина «Океан» до улицы Тимирязева встало на 43 минуты. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, в ближайшее время интервалы между рейсами трамваев могут быть увеличены.

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