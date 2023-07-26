Два автомобиля «ВАЗ» столкнулись в Завьяловском районе Удмуртии

Пассажир «ВАЗ-2109» госпитализирован с травмами. Фото: пресс-служба ГАИ Удмуртии

Днем, 26 июля, около 15:47 у дома №2 на перекрестке ул. Галактическая и Орбитальная с. Завьялово врезались два автомобиля – «девятка» и «Нива». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Удмуртии.

Пьяный 44-летний водитель «девятки» вез с собой 35-летнего пассажира. Оба были пьяными и не пристегнуты ремнями безопасности.

Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и погиб от столкновения с «Нивой», его пассажир получил травмы и был направлен в больницу.

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