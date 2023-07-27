Три автомобиля угнал 16-летний студент Удмуртии

Он может лишиться свободы на срок до 5 лет. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

16-летнего студента колледжа из Увы подозревают в краже трех машин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Три незапертых машины отечественного производства он угнал в середине июля этого года. Хозяева оставляла ключи в автомобиле, чем и воспользовался подросток при краже.

Полиции удалось вычислить злоумышленника и вернуть все машины своим владельцам.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела и предусмотрено наказание – лишение свободы до 5 лет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева возбуждено уголовное дело

В Ижевске простились в экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым

«Пусть и там, наверху, они будут вместе»: В страшном ДТП в Пермском крае погибло 5 жителей Удмуртии