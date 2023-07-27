Погода в Ижевске на день: 27 июля дожди и +30°С

Не забудьте взять с собой зонт Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 27 июля в столице республики ожидаются дожди, местами по Удмуртии – грозы.

Температура воздуха днем составит +28.. +30°С. Ветер юго-западный, 9-4 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +18°С, будет небольшая облачность и без осадков. Ветер изменит свое направление на западное и будет дуть со скоростью 3 м/с.

Желаем вам хорошего дня!

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