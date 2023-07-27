«Золото» с Первенства России по боксу привез юный спортсмен из Удмуртии

Золотая медаль стала первой для Удмуртии за последние 20 лет. Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Максим Соболев из Удмуртии стал лучшим на Первенстве России по боксу во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Парень боролся с соперниками в возрастной категории 13-14 лет и весом 52 кг. Всего на соревнования приехали 309 спортсменов из 69 регионов.

Юноша занимается в спортивной школе «Юный динамовец» и является членом сборной России по боксу. На его счету множество побед в первенствах как Удмуртии, так и страны.

Глава республики Александр Бречалов сообщил, что при открытии Дворца Единоборств, имя мальчика точно будет в его «зале славы», поскольку эта золотая медаль стала первой для Удмуртии за последние 20 лет.

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