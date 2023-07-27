Спасатели поймали пробравшуюся в жилой дом змею в Воткинске

Спасатели отловили змею и выпустили на природу. Фото: @pssur

В Воткинске спасатели помогли женщине, в дом к которой пробралась змея. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Змею обнаружили в доме на улице Некрасова. Местная жительница побоялась разбираться с необычным гостем самостоятельно и вызвала спасателей. К счастью, змея была не ядовитая. Ужа отловили, а затем выпустили на природу.

«Уж считается неопасным, но в руки брать его не стоит, к тому же, ужа не всегда легко отличить от гадюки», – предупреждают спасатели.

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