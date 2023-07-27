Учения МЧС пройдут на улице Петрова в Ижевске 27 июля

Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Фото: МЧС Удмуртии
27 июля, в 11:00 на улице Петрова в Ижевске пройдут пожарно-тактические учения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Учения пройдут в Устиновском РОВД, куда приедут сотрудники экстренных служб со спецтехникой. Местных жителей просят соблюдать спокойствие и не мешать работе специалистов.
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