Учения МЧС пройдут на улице Петрова в Ижевске 27 июля

Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Фото: МЧС Удмуртии

27 июля, в 11:00 на улице Петрова в Ижевске пройдут пожарно-тактические учения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учения пройдут в Устиновском РОВД, куда приедут сотрудники экстренных служб со спецтехникой. Местных жителей просят соблюдать спокойствие и не мешать работе специалистов.

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