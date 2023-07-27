Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 5:32

Учения МЧС пройдут на улице Петрова в Ижевске 27 июля

У здания Устиновского РОВД ожидается скопление сотрудников экстренных служб
Софья Кель
Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Фото: МЧС Удмуртии

Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Фото: МЧС Удмуртии

27 июля, в 11:00 на улице Петрова в Ижевске пройдут пожарно-тактические учения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учения пройдут в Устиновском РОВД, куда приедут сотрудники экстренных служб со спецтехникой. Местных жителей просят соблюдать спокойствие и не мешать работе специалистов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Перед законом равны все: Глава Удмуртии прокомментировал задержание Олега Бекмеметьева

На экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева возбуждено уголовное дело

В Ижевске простились в экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым